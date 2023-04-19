Большой театр росії скасував балет "Нурєєв" через закон про ЛГБТ-пропаганду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Балет режисера Кирила Серебренникова "Нурєєв" знято з репертуару Державного академічного театру опери та балету росії через закон про ЛГБТ-пропаганду, пише УНН з посиланням на ЗМІ.
Деталі
Балет режисера Кирила Серебренникова "Нурєєв" прибрали з афіші Державного академічного театру опери та балету росії, повідомив директор установи Володимир Урін. Він пояснив рішення законом про ЛГБТ-пропаганду.
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"Спектакль "Нурєєв" знято з репертуару у зв'язку з підписаним законом, де абсолютно однозначно обговорено питання, пов'язані з питаннями пропаганди нетрадиційних цінностей", - заявив Урін.
Доповнення
Раніше балет знімали із репертуару у травні 2022 року після антивоєнного висловлювання режисера Кирила Серебренникова. У 2017 році прем'єра «Нурєєва» стала найбільш обговорюваною театральною подією. Публіка вперше побачила спектакль, поки режисер Кирило Серебренников перебував під домашнім арештом.
рф прийняла закон про заборону так званої пропаганди ЛГБТ в інтернеті, ЗМІ, книгах, кіно та рекламі. Заборона поширюється на всі категорії населення, за порушення передбачені великі штрафи. Правозахисні організації та представники ЛГБТ-спільноти називають закон дискримінаційним, зазначаючи, що “пропагандою ЛГБТ” влада може вважати фактично будь-яку інформацію про гомосексуальність і трансгендерність.
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