Большой театр россии отменил балет "Нуреев" из-за закона об ЛГБТ-пропаганде
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Балет режиссера Кирилла Серебренникова "Нуреев" снят с репертуара Государственного академического театра оперы и балета России из-за закона об ЛГБТ-пропаганде, пишет УНН со ссылкой на СМИ.
Детали
Балет режиссера Кирилла Серебренникова "Нуреев" убрали из афиши Государственного академического театра оперы и балета россии, сообщил директор учреждения Владимир Урин. Он объяснил решение законом об ЛГБТ-пропаганде.
Цитата
"Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, где абсолютно однозначно оговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", - заявил Урин.
Дополнение
Ранее балет снимали с репертуара в мае 2022 года после антивоенного высказывания режиссера Кирилла Серебренникова. В 2017 году премьера «Нуреева» стала самым обсуждаемым театральным событием. Публика впервые увидела спектакль, пока режиссер Кирилл Серебренников находился под домашним арестом.
рф приняла закон о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе. Запрет распространяется на все категории населения, за нарушение предусмотрены большие штрафы. Правозащитные организации и представители ЛГБТ-сообщества называют закон дискриминационным, отмечая, что “пропагандой ЛГБТ” власти могут считать фактически любую информацию о гомосексуальности и трансгендерности.
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