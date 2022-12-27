У росії вирішили блокувати сайти за "пропаганду ЛГБТ"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російський регулятор “Роскомнагляд” зможе без суду блокувати сайти, на яких, на думку відомства, є інформація, яка пов’язана із пропагандою так званих нетрадиційних сексуальних стосунків, педофілії та зміни статі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
Уряд вніс так звану “ЛГБТ-пропаганду” до реєстру забороненої в країні-агресорці інформації в інтернеті. Рішення про блокування ухвалюватиме “Роскомнагляд”.
Ухвалене розпорядження пов’язане з нещодавнім законом про заборону так званої пропаганди ЛГБТ в інтернеті, ЗМІ, книгах, кіно та рекламі. Заборона поширюється на всі категорії населення, за порушення передбачені великі штрафи.
Правозахисні організації та представники ЛГБТ-спільноти називають закон дискримінаційним, зазначаючи, що “пропагандою ЛГБТ” влада може вважати фактично будь-яку інформацію про гомосексуальність і трансгендерність.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, чому під час війни проблема одностатевих шлюбів постала особливо гостро