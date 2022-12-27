У росії вирішили блокувати сайти за "пропаганду ЛГБТ"

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Уряд вніс так звану “ЛГБТ-пропаганду” до реєстру забороненої в країні-агресорці інформації в інтернеті. Рішення про блокування ухвалюватиме “Роскомнагляд”.

Ухвалене розпорядження пов’язане з нещодавнім законом про заборону так званої пропаганди ЛГБТ в інтернеті, ЗМІ, книгах, кіно та рекламі. Заборона поширюється на всі категорії населення, за порушення передбачені великі штрафи.

Правозахисні організації та представники ЛГБТ-спільноти називають закон дискримінаційним, зазначаючи, що “пропагандою ЛГБТ” влада може вважати фактично будь-яку інформацію про гомосексуальність і трансгендерність.

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