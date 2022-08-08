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Експерт розповів, чому під час війни проблема одностатевих шлюбів постала особливо гостро

Експерт розповів, чому під час війни проблема одностатевих шлюбів постала особливо гостро

Київ • УНН

 • 478630 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Під час війни проблема одностатевих пар стала особливо помітною та несправедливою. Адже при мобілізації одного з партнерів інший, у разі загибелі, не має змогу навіть побачити його востаннє. Тож легалізація одностатевого шлюбу зможе вирівняти права усіх українців. Про це в коментарі УНН повідомив експерт правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрій Кравчук.

Цитата

«Одностатеві шлюби, або хоча б партнерство, яке загалом схоже на шлюб за обсягом своїх прав та обов’язків, потрібні тому, що у будь-якому суспільстві, у тому числі і в українському, є певний відсоток ЛГБТ. Їм потрібна реалізація їх законних прав на створення сім’ї, і це може бути реалізовано саме за допомогою якоїсь форми легалізації одностатевих партнерств. Або шлюбів, або цивільних союзів. Без цього українське законодавство не надає таким партнерам жодних прав. А під час війни ця проблема постала особливо гостро. Адже якщо одного з партнерів мобілізують до армії, то інший залишається для нього з точки зору держави чужою людиною. Він не має права ні на відвідування свого партнера, ні на вирішення важливих юридичних питань, ні на успадкування, ні навіть на дозвіл побачити свого партнера в останній раз в разі загибелі того. Такі права мають лише близькі родичі. Коло родичів чітко окреслене українським законодавством, і одностатевих партнерів там наразі немає, є лише певні винятки», – повідомив Кравчук.

Деталі

За словами експерта, рішення легалізувати одностатеве партнерство вирівняє права для всіх українців. Адже наразі право на шлюб є у всіх, а от можливість скористатися ним мають не всі.

«Всі апелюють до Конституції України, яка нібито забороняє легалізацію одностатевих шлюбів. Але це поширене упередження, тому що Конституція не надає визначення шлюбу. У ній вказано, що шлюб грунтується на вільному волевиявленні чоловіка та жінки. Проте це не є визначенням шлюбу і не суперечить легалізації одностатевих шлюбів. Але українська ЛГБТ-спільнота досить добре розуміє, що наразі українці загалом негативно ставляться до одностатевих шлюбів. Тому представники ЛГБТ згодні на компроміс, тобто на цивільний союз», – зазначив Кравчук.

Він зазначає, що така форма одностатевого партнерства легалізована в багатьох країнах світу. Вперше партнерство для одностатевих пар було легалізовано у Данії в 1989 році.

«Тобто ми вже маємо кілька десятків років досвіду існування такого інституту у розвинених країнах світу. У жодній з цих країн це не спричинило ніяких проблем, ні соціальних, ні фінансових, ні моральних. Це країни з найвищим рівнем життя у світі. Адже зараз одностатеві шлюби легалізовані в багатьох країнах Америки та у всіх країнах Західної Європи, крім Ватикану», – розповів експерт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів у країні, яка була розміщена на сайтi Офіційного інтернет-представництва Президента України 3 червня. Її підтримали 28 592 українців. Президент звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати.

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