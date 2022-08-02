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Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні

Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні

Київ • УНН

 • 381425 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів у країні, яка була розміщена на сайтi Офіційного iнтернет-представництва Президента України 3 червня. Її підтримали 28 592 українців, передає УНН.

Деталі

«Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється у тому числі через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для усіх громадян. Кожен громадянин є невіддільною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються усі права і свободи,
закріплені в Конституції України. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними», - ідеться в розпорядженні.

Зеленський нагадав, що сімейним кодексом України визначено, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства, за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, однак в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена.

Цитата

«Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина», - ідеться у відповіді українського головнокомандувача.

Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати.

Доповнення 

9 липня петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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