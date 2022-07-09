Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 тисяч голосів: її має розглянути Зеленський

Деталі

Петиція набрала 25 283 голоси. Вона була розміщена 3 червня 2022 року і за місяць набрала необхідну кількість голосів.

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"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати підтверджуючий офіційний документ. Їм необхідні такі ж права, що і у традиційних пар", - зазначає автор петиції.

Додамо

Відповідно до закону "Про звернення громадян" адресована Президенту України петиції після того, як набирає 25 тисяч голосів, має бути розглянута протягом не більше 3 місяців з дня її оприлюднення.

Таким чином, Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.

На підставі нормативних документів Голова Держави може або відмовити в легалізації, або дати цьому процесу подальший хід.

Нагадаємо

В Японії підтримали заборону на одностатеві шлюби.