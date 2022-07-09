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Петиция о легализации однополых браков набрала 25 тысяч голосов: ее должен рассмотреть Зеленский

Петиция о легализации однополых браков набрала 25 тысяч голосов: ее должен рассмотреть Зеленский

Киев • УНН

 • 211925 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов. По закону ее должен рассмотреть Президент. Об этом УНН пишет со ссылкой на сайт электронных петиций.

Детали

Петиция набрала 25283 голоса. Она была размещена 3 июня 2022 года и за месяц набрала необходимое количество голосов.

Цитата

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", - отмечает автор петиции.

Добавим

Согласно закону "Об обращениях граждан" адресованная Президенту Украины петиция после того, как набирает 25 тысяч голосов, должна быть рассмотрена в течение не более 3 месяцев со дня ее обнародования.

Таким образом, Владимир Зеленский к осени должен отреагировать на петицию о легализации однополых браков.

На основании нормативных документов глава Государства может либо отказать в легализации, либо дать этому процессу дальнейший ход.

Напомним

В Японии поддержали запрет на однополые браки.

Украинские Национальные Новости

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