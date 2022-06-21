В Японії підтримали заборону на одностатеві шлюби

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Як зазначається, відповідно до конституції Японії, шлюб полягає лише за взаємною згодою обох статей, проте останніми роками місцева влада по всій країні почала визнавати одностатеві пари, хоча при цьому такі пари не отримують усіх прав, які належать тим, хто перебуває в законному шлюбі.

При цьому суд ухвалив, що якщо для гомосексуальних пар буде створено законодавчу базу, подібну за формою до шлюбу, то одностатеві партнери зможуть скористатися правовими перевагами, що належать усім парам, які перебувають у законному шлюбі.

Цитата

“Ніщо не може замінити шлюб, тому я не відчуваю нічого, крім образи. Вони немов кажуть: ми не можемо ставитися до вас так само, як до всіх інших, але це нормально, вірно?” — прокоментувала на ухвалу суду Мачі Саката, яка змушена одружитися зі своєю американською партнеркою в Орегоні (США).

Нагадаємо

Президент Чехії Мілош Земан заявив у вівторок, що готовий накласти вето, якщо закон про дозвіл одностатевих шлюбів буде схвалено парламентом.