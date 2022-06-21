В Японии поддержали запрет на однополые браки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Окружной суд Осаки, что в Японии, отклонил иск трех однополых пар к государству о возмещении ущерба, утверждавших, что запрет однополых браков в стране является неконституционным. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Как отмечается, согласно конституции Японии брак заключается только по взаимному согласию обоих полов, однако в последние годы местные власти по всей стране начали признавать однополые пары, хотя при этом такие пары не получают всех прав, принадлежащих законным браке.
При этом суд постановил, что если для гомосексуальных пар будет создана законодательная база, подобная форме в брак, то однополые партнеры смогут воспользоваться правовыми преимуществами, принадлежащими всем парам, состоящим в законном браке.
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“Ничто не может заменить брак, поэтому я не чувствую ничего, кроме обиды. Они словно говорят: мы не можем относиться к вам так же, как ко всем остальным, но это нормально, верно?” — прокомментировала на определение суда Мачи Саката, которая вынуждена жениться на своей американской партнерше в Орегоне (США).
Напомним
Президент Чехии Милош Земан заявил во вторник, что готов наложить вето, если закон о разрешении однополых браков будет одобрен парламентом.