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Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в Украине

Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в Украине

Киев • УНН

 • 381416 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию по поводу легализации однополых браков в стране, которая была размещена на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 3 июня. Ее поддержали 28 592 украинцев, передает УНН.

Детали

«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин является неотъемлемой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека являются неотчуждаемы и незыблемы», - говорится в распоряжении.

Зеленский напомнил, что семейным кодексом Украины определено, что семья является первичным и основным центром общества, по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, однако в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена.

Цитата

«В тоже время Правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. Согласно статье 116 Конституции Украины Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина», - говорится в ответе украинского главнокомандующего.

Зеленский обратился к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах.

Дополнение 

9 июля петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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