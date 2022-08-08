Эксперт рассказал, почему во время войны проблема однополых браков возникла особенно остро

ukru
14 марта, 19:57 • 92500 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 111716 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 104965 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136199 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136883 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112424 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106192 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92442 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111344 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136755 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 26985 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 44355 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 53299 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 40781 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 24808 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 234104 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 264467 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201561 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206619 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 92500 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100494 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118458 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120902 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128234 просмотра
Актуальное
Эксперт рассказал, почему во время войны проблема однополых браков возникла особенно остро

Эксперт рассказал, почему во время войны проблема однополых браков возникла особенно остро

Киев • УНН

 • 478627 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Во время войны проблема однополых пар стала особенно заметной и несправедливой. Ведь при мобилизации одного из партнеров другой, в случае гибели, не может даже увидеть его в последний раз. Так что легализация однополого брака сможет выровнять права всех украинцев. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Кравчук.

Цитата

«Однополые браки, или хотя бы партнерство, в целом похожее на брак по объему своих прав и обязанностей, нужны потому, что в любом обществе, в том числе и в украинском, есть определенный процент ЛГБТ. Им нужна реализация их законных прав на создание семьи, и это может быть реализовано именно посредством какой-то формы легализации однополых партнерств. Либо браков, либо гражданских союзов. Без этого украинское законодательство не дает таким партнерам никаких прав. А во время войны эта проблема возникла особенно остро. Ведь если одного из партнеров мобилизуют в армию, другой остается для него с точки зрения государства чужим человеком. Он не имеет права ни на посещение своего партнера, ни на решение важных юридических вопросов, ни на наследование, ни даже на разрешение увидеть своего партнера в последний раз в случае гибели того. Такие права имеют только близкие родственники. Круг родственников четко очерчен украинским законодательством, и однополых партнеров там пока нет, есть только определенные исключения», – сообщил Кравчук.

Детали

По словам эксперта, решение легализовать однополое партнерство выравняет права для всех украинцев. Ведь право на брак есть у всех, а вот возможность воспользоваться им имеют не все.

«Все апеллируют к Конституции Украины, которая якобы запрещает легализацию однополых браков. Но это распространенное предубеждение, потому что Конституция не дает определения брака. В ней указано, что брак основывается на свободном волеизъявлении супругов. Однако это не определение брака и не противоречит легализации однополых браков. Но украинское ЛГБТ-сообщество достаточно хорошо понимает, что сейчас украинцы в целом негативно относятся к однополым бракам. Поэтому представители ЛГБТ согласны на компромисс, то есть на гражданский союз», – отметил Кравчук.

Он отмечает, что подобная форма однополого партнерства легализована во многих странах мира. Впервые партнерство для однополых пар было легализовано в Дании в 1989 году.

«То есть мы уже имеем несколько десятков лет опыта существования такого института в развитых странах мира. Ни в одной из этих стран это не повлекло за собой никаких проблем, ни социальных, ни финансовых, ни моральных. Это страны с высоким уровнем жизни в мире. Ведь сейчас однополые браки легализованы во многих странах Америки и во всех странах Западной Европы, кроме Ватикана», – рассказал эксперт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию по легализации однополых браков в стране, размещенной на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 3 июня. Ее поддержали 28 592 украинцев. Президент обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы