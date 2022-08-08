Эксперт рассказал, почему во время войны проблема однополых браков возникла особенно остро

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«Однополые браки, или хотя бы партнерство, в целом похожее на брак по объему своих прав и обязанностей, нужны потому, что в любом обществе, в том числе и в украинском, есть определенный процент ЛГБТ. Им нужна реализация их законных прав на создание семьи, и это может быть реализовано именно посредством какой-то формы легализации однополых партнерств. Либо браков, либо гражданских союзов. Без этого украинское законодательство не дает таким партнерам никаких прав. А во время войны эта проблема возникла особенно остро. Ведь если одного из партнеров мобилизуют в армию, другой остается для него с точки зрения государства чужим человеком. Он не имеет права ни на посещение своего партнера, ни на решение важных юридических вопросов, ни на наследование, ни даже на разрешение увидеть своего партнера в последний раз в случае гибели того. Такие права имеют только близкие родственники. Круг родственников четко очерчен украинским законодательством, и однополых партнеров там пока нет, есть только определенные исключения», – сообщил Кравчук.

Детали

По словам эксперта, решение легализовать однополое партнерство выравняет права для всех украинцев. Ведь право на брак есть у всех, а вот возможность воспользоваться им имеют не все.

«Все апеллируют к Конституции Украины, которая якобы запрещает легализацию однополых браков. Но это распространенное предубеждение, потому что Конституция не дает определения брака. В ней указано, что брак основывается на свободном волеизъявлении супругов. Однако это не определение брака и не противоречит легализации однополых браков. Но украинское ЛГБТ-сообщество достаточно хорошо понимает, что сейчас украинцы в целом негативно относятся к однополым бракам. Поэтому представители ЛГБТ согласны на компромисс, то есть на гражданский союз», – отметил Кравчук.

Он отмечает, что подобная форма однополого партнерства легализована во многих странах мира. Впервые партнерство для однополых пар было легализовано в Дании в 1989 году.

«То есть мы уже имеем несколько десятков лет опыта существования такого института в развитых странах мира. Ни в одной из этих стран это не повлекло за собой никаких проблем, ни социальных, ни финансовых, ни моральных. Это страны с высоким уровнем жизни в мире. Ведь сейчас однополые браки легализованы во многих странах Америки и во всех странах Западной Европы, кроме Ватикана», – рассказал эксперт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию по легализации однополых браков в стране, размещенной на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 3 июня. Ее поддержали 28 592 украинцев. Президент обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах.