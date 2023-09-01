В россии появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент на сайтах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. роскомнадзор начал блокировать сайты с ЛГБТ-контентом. Со 2 сентября ведомство принимает жалобы от граждан на материалы, которые, по мнению властей, пропагандируют гомосексуальность, сообщают росСМИ со ссылкой на заявление заместителя председателя роскомнадзора вадима субботина, передает УНН.
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«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня пойдут первые сообщения с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — рассказал Субботин.
Напомним
Ранее президент россии владимир путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт, в котором будут исследовать поведение ЛГБТ-персон.