В россии появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент на сайтах

Цитата

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня пойдут первые сообщения с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — рассказал Субботин.

Напомним

Ранее президент россии владимир путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт, в котором будут исследовать поведение ЛГБТ-персон.