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Японський суд визнав заборону одностатевих шлюбів неконституційною

Японський суд визнав заборону одностатевих шлюбів неконституційною

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Японський суд у вівторок став другим судом країни, який постановив, що відсутність юридичного визнання одностатевих шлюбів є неконституційним, що, ймовірно, посилить тиск на уряд, щоб прискорити зусилля для захисту сексуальних меншин, повідомляє Kyodo, пише УНН.

Деталі 

Рішення було прийнято, оскільки японський уряд стикається з тиском, щоб зробити більше для захисту прав сексуальних меншин. 

Однак окружний суд Нагої, виносячи рішення за позовом, поданим 30-річною чоловічою парою з префектури Айті, відхилив їхні вимоги, щоб держава виплатила їм по 7100 доларів США як компенсацію, і не визнав, що законодавчий орган знехтував діями.

Чинні закони в Японії «навіть не забезпечують рамок для захисту стосунків одностатевих пар», порушуючи статтю 14 Конституції, яка забезпечує право на рівність, і статтю 24, яка гарантує свободу шлюбу, йдеться в рішенні.

Позивачі вибухнули радістю, а прихильники розмахували райдужними прапорами — загальновизнаним символом гордості ЛГБТ-спільноти — біля суду, оскільки вони розглядали останню подію як крок до шлюбної рівності в країні, яку часто вважають тою, що відстає від інших найбільші промислово розвинені країни з цього питання.

Чоловіки подали позов у ​​лютому 2019 року після того, як їх спроба зареєструватися як подружня пара не була прийнята.

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Доповнення 

Цивільне законодавство Японії та положення закону про реєстрацію сім’ї засновані на шлюбі між чоловіком і жінкою, і привілеї, що випливають із шлюбу, включаючи права спадкування, податкові пільги та спільну опіку над дітьми, надаються лише гетеросексуальним парам.

Позивачі стверджували, що невизнання одностатевих шлюбів є дискримінацією та заборонено статтею 14. Вони також стверджують, що стаття 24 прямо не забороняє одностатеві шлюби.

Держава стверджувала, що стаття 24 передбачає, що шлюб не укладається між членами однієї статі, оскільки в ній сказано: «Шлюб ґрунтується лише на взаємній згоді обох статей».

Виносячи рішення, головуючий суддя Осаму Нісімура сказав, що все більше людей підтримують визнання одностатевих шлюбів, а аргументація виключення одностатевих пар із системи законного шлюбу стає «хиткою», що призводить до ситуації, яку «важко ігнорувати».

Але суд також зазначив, що громадськість залишається розділеною щодо цього питання, і лише в 2015 році місцеві органи влади Японії вперше запровадили систему видачі сертифікатів, які визнають одностатеві пари такими, що перебувають у «стосунках, еквівалентних шлюбу».

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