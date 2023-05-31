Японский суд признал запрет однополых браков неконституционным

Детали

Решение было принято, поскольку японское правительство сталкивается с давлением, чтобы сделать больше для защиты прав сексуальных меньшинств.

Однако окружной суд Нагои, вынося решение по иску, поданному 30-летней мужской парой из префектуры Айти, отклонил их требования, чтобы государство выплатило им по 7100 долларов США в качестве компенсации, и не признал, что законодательный орган пренебрег действиями.

Действующие законы в Японии «даже не обеспечивают рамок для защиты отношений однополых пар», нарушая статью 14 Конституции, которая обеспечивает право на равенство, и статью 24, которая гарантирует свободу брака, говорится в решении.

Истцы разразились радостью, а сторонники размахивали радужными флагами — общепризнанным символом гордости ЛГБТ-сообщества — возле суда, поскольку они рассматривали последнее событие как шаг к брачному равенству в стране, которую часто считают отстающей от других крупнейших промышленно развитых стран по этому вопросу.

Мужчины подали иск в феврале 2019 года после того, как их попытка зарегистрироваться в качестве супружеской пары не была принята.

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Дополнение

Гражданское законодательство Японии и положения закона о регистрации семьи основаны на браке между мужчиной и женщиной, и привилегии, вытекающие из брака, включая права наследования, налоговые льготы и совместную опеку над детьми, предоставляются только гетеросексуальным парам.

Истцы утверждали, что непризнание однополых браков является дискриминацией и запрещено статьей 14. Они также утверждают, что статья 24 прямо не запрещает однополые браки.

Государство утверждало, что статья 24 предусматривает, что брак не заключается между членами одного пола, поскольку в ней говорится: «Брак основывается только на взаимном согласии обоих полов».

Вынося решение, председательствующий судья Осаму Нисимура сказал, что все больше людей поддерживают признание однополых браков, а аргументация исключения однополых пар из системы законного брака становится «шаткой», что приводит к ситуации, которую «трудно игнорировать».

Но суд также отметил, что общественность остается разделенной по этому вопросу, и только в 2015 году местные органы власти Японии впервые ввели систему выдачи сертификатов, которые признают однополые пары находящимися в «отношениях, эквивалентных браку».