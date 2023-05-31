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Японский суд признал запрет однополых браков неконституционным

Японский суд признал запрет однополых браков неконституционным

Киев • УНН

 • 425824 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Японский суд во вторник стал вторым судом страны, который постановил, что отсутствие юридического признания однополых браков является неконституционным, что, вероятно, усилит давление на правительство, чтобы ускорить усилия для защиты сексуальных меньшинств, сообщает Kyodo, пишет УНН.

Детали 

Решение было принято, поскольку японское правительство сталкивается с давлением, чтобы сделать больше для защиты прав сексуальных меньшинств. 

Однако окружной суд Нагои, вынося решение по иску, поданному 30-летней мужской парой из префектуры Айти, отклонил их требования, чтобы государство выплатило им по 7100 долларов США в качестве компенсации, и не признал, что законодательный орган пренебрег действиями.

Действующие законы в Японии «даже не обеспечивают рамок для защиты отношений однополых пар», нарушая статью 14 Конституции, которая обеспечивает право на равенство, и статью 24, которая гарантирует свободу брака, говорится в решении.

Истцы разразились радостью, а сторонники размахивали радужными флагами — общепризнанным символом гордости ЛГБТ-сообщества — возле суда, поскольку они рассматривали последнее событие как шаг к брачному равенству в стране, которую часто считают отстающей от других крупнейших промышленно развитых стран по этому вопросу.

Мужчины подали иск в феврале 2019 года после того, как их попытка зарегистрироваться в качестве супружеской пары не была принята.

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Дополнение 

Гражданское законодательство Японии и положения закона о регистрации семьи основаны на браке между мужчиной и женщиной, и привилегии, вытекающие из брака, включая права наследования, налоговые льготы и совместную опеку над детьми, предоставляются только гетеросексуальным парам.

Истцы утверждали, что непризнание однополых браков является дискриминацией и запрещено статьей 14. Они также утверждают, что статья 24 прямо не запрещает однополые браки.

Государство утверждало, что статья 24 предусматривает, что брак не заключается между членами одного пола, поскольку в ней говорится: «Брак основывается только на взаимном согласии обоих полов».

Вынося решение, председательствующий судья Осаму Нисимура сказал, что все больше людей поддерживают признание однополых браков, а аргументация исключения однополых пар из системы законного брака становится «шаткой», что приводит к ситуации, которую «трудно игнорировать».

Но суд также отметил, что общественность остается разделенной по этому вопросу, и только в 2015 году местные органы власти Японии впервые ввели систему выдачи сертификатов, которые признают однополые пары находящимися в «отношениях, эквивалентных браку».

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