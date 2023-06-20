Естонія першою у Центральній Європі узаконила одностатеві шлюби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Парламент Естонії схвалив у вівторок закон про легалізацію одностатевих шлюбів, що зробило її першою країною Центральної Європи, яка зробила це, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Одностатеві шлюби легальні в більшій частині Західної Європи, але не в країнах Центральної Європи, які колись перебували під владою комуністів і були членами очолюваної москвою Організації Варшавського договору, а тепер є членами НАТО і, в основному, ЄС.
«Моє послання (центральній Європі) полягає в тому, що це важка боротьба, але шлюб і любов - це те, що ви маєте просувати», - сказала Reuters прем'єр-міністр країни Кая Каллас після голосування.
«Ми багато чого досягли за ці 30 років, відколи звільнилися від (радянської) окупації. Ми рівні серед країн з однаковими цінностями», - додала вона.
Законопроєкт отримав 55 голосів у 101-місцевому парламенті від коаліції ліберальних і соціал-демократичних партій, яку Каллас сформувала після своєї переконливої перемоги на виборах 2023 року.
Закон набуде чинності з 2024 року.
Доповнення
У переважно світській країні Балтії з населенням 1,3 мільйона осіб 53% населення підтримали одностатеві шлюби в опитуванні 2023 року, проведеному Центром з прав людини. Десять років тому цей показник становив 34%.
Однак 38% естонців, як і раніше, вважають гомосексуальність неприйнятною. Проти одностатевих шлюбів виступає етнічна російська меншість, що становить чверть населення країни, причому тільки 40% з них підтримують їх.
У Латвії та Литві, двох інших країнах Балтії, законопроекти про одностатеві партнерства застрягли в їхніх парламентах.