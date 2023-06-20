Эстония первой в Центральной Европе узаконила однополые браки

Детали

Однополые браки легальны в большей части Западной Европы, но не в странах Центральной Европы, которые когда-то находились под властью коммунистов и были членами возглавляемой москвой Организации Варшавского договора, а теперь являются членами НАТО и, в основном, ЕС.

«Мое послание (центральной Европе) состоит в том, что это трудная борьба, но брак и любовь — это то, что вы должны продвигать», - сказала Reuters премьер-министр страны Кая Каллас после голосования.

«Мы многого достигли за эти 30 лет, с тех пор как освободились от (советской) оккупации. Мы равны среди стран с одинаковыми ценностями», - добавила она.

Законопроект получил 55 голосов в 101-местном парламенте от коалиции либеральных и социал-демократических партий, которую Каллас сформировала после своей убедительной победы на выборах 2023 года.

Закон вступит в силу с 2024 года.

Дополнение

В преимущественно светской стране Балтии с населением 1,3 миллиона человек 53% населения поддержали однополые браки в опросе 2023 года, проведенном Центром по правам человека. Десять лет назад этот показатель составлял 34%.

Однако 38% эстонцев по-прежнему считают гомосексуальность неприемлемой. Против однополых браков выступает этническое российское меньшинство, составляющее четверть населения страны, причем только 40% из них поддерживают их.

В Латвии и Литве, двух других странах Балтии, законопроекты об однополых партнерствах застряли в их парламентах.