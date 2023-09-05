Вищий суд Гонконгу дозволив одностатеві цивільні союзи

Деталі

Впродовж останнього десятиліття ЛГБТК-активісти в колишній британській колонії здобували окремі перемоги в судах, скасовуючи дискримінаційну політику уряду щодо віз, податків та житлових пільг.

Але справа, порушена ув'язненим продемократичним активістом Джиммі Шемом, - це перший випадок, коли Вищий апеляційний суд Гонконгу безпосередньо торкнувся питання одностатевих шлюбів.

У своєму рішенні суд визнав, що уряд Гонконгу "порушує своє позитивне зобов'язання... створити альтернативну основу для юридичного визнання одностатевих партнерств", таку як цивільні союзи. Але це не призвело до прийняття рішення про повну шлюбну рівність для одностатевих пар.

Суд "одноголосно відхиляє апеляцію щодо" одностатевих шлюбів і визнання іноземних одностатевих шлюбів, йдеться в рішенні.

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36-річний Шем двічі не зміг переконати суди в тому, що Гонконг повинен юридично визнати його шлюб з одностатевим партнером, який був зареєстрований у Нью-Йорку майже десять років тому.

Шем, відомий борець за демократію, є одним з десятків активістів, які перебувають за ґратами в очікуванні судового переслідування відповідно до закону про безпеку за звинуваченнями, не пов'язаними з правами ЛГБТК-спільноти.

Доповнення

У той час як ЛГБТК-активізм стикається з політичними проблемами в материковому Китаї, в напівавтономному Гонконзі спостерігається зростання підтримки одностатевих шлюбів серед населення, зазначає видання. Цьогорічне опитування показало, що 60 відсотків гонконгців підтримують одностатеві шлюби, порівняно з 38 відсотками десять років тому.

У серпні 2022 року апеляційні судді написали, що конституційний текст Гонконгу "надає доступ до інституту шлюбу лише гетеросексуальним парам".

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Дослідниця гендерних досліджень Суен Ю-Тун каже, що Гонконг декриміналізував сексуальні стосунки між дорослими чоловіками в 1991 році, але досі "не має захисту від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".

В Азії лише Непал і Тайвань визнають одностатеві шлюби, тоді як у Південній Кореї законодавці нещодавно прийняли закон, який визнає одностатеві партнерства.

Деякі міжнародні компанії в Гонконзі також підтримали кампанії за рівність шлюбів, вбачаючи в цьому спосіб залучення талантів. Але керівництво міста, схвалене Пекіном, не виявляє особливого бажання ухвалювати закони, що сприяють рівності ЛГБТК-спільноти.

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