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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Высший совет правосудия снова полномочен: съезд судей избрал всех восемь необходимых членов ВСП

Киев • УНН

 • 455915 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Съезд судей избрал последнего необходимого, восьмого члена в состав Высшего совета правосудия. Им стал Сергей Бурлаков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.

Высший совет правосудия снова полномочен: съезд судей избрал всех восемь необходимых членов ВСП

Цитата

«ХІХ внеочередной съезд судей Украины избрал еще одного члена в состав Высшего совета правосудия. Поздравляем господина Сергея Бурлакова…», - говорится в сообщении.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп Денис Маслов сообщил, что избраны 8 из 8 членов Высшего совета правосудия.

Он отметил, что это очень важный шаг в процессе судебной реформы.

"ВСП - полномочен", - сказал Маслов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что съезд судей избрал уже семь из восьми необходимых членов в Высший совет правосудия.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал съезд судей избрать достойных восемь кандидатов в Высший совет правосудия, ведь от этих назначений зависит успех судебной реформы и приближение Украины к полноправному членству в ЕС.

В G7 ожидали, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия.

В феврале 2022 года после начала оценки Советом по этике 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

Верховная Рада уже избрала двух членов Высшего совета правосудия – Николая Мороза и Романа Маселко. Последний – адвокат потерпевших “автомайдановцев”.

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