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З'їзд суддів обрав уже сім з восьми членів Вищої ради правосуддя

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. З'їзд суддів обрав уже сім з восьми необхідних членів у Вищу раду правосуддя, повідомляє пресслужба Ради суддів України, пише УНН.

З'їзд суддів обрав уже сім з восьми членів Вищої ради правосуддя

Деталі

З'їзд суддів почав роботу напередодні, 11 січня.

Учора з'їздом суддів вже було обрано 5 членів Вищої ради правосуддя:

  • Алла Котелевець
  • Григорій Усик
  • Олександр Сасевич
  • Юлія Бокова
  • Ольга Попікова

Сьогодні з'їзд суддів продовжив роботу. Має обрати ще 3 членів ВРП.

Наразі, за повідомленням, Тетяна Бондаренко та Олена Ковбій стали новообраними членкинями Вищої ради правосуддя.

Доповнення

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав з'їзд суддiв обрати гідних вісьмох кандидатів до Вищої ради правосуддя, адже від цих призначень залежить успіх судової реформи й наближення України до повноправного членства в ЄС.

У G7 очікують, що у січні з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя.

У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.

23 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.

Верховна Рада вже обрала двох членів Вищої ради правосуддя – Миколу Мороза та Романа Маселка. Останній – адвокат потерпілих “автомайданівців”.

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