Съезд судей избрал уже семь из восьми членов Высшего совета правосудия

Детали

Съезд судей начал работу накануне, 11 января.

Вчера съездом судей уже было избрано 5 членов Высшего совета правосудия:



Алла Котелевец



Григорий Усик



Александр Сасевич



Юлия Бокова



Ольга Попикова



Сегодня съезд судей продолжил работу. Должен избрать еще 3 членов ВСП.

На данный момент, по сообщению, Татьяна Бондаренко и Елена Ковбий стали новоизбранными членами Высшего совета правосудия.

Дополнение

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал съезд судей избрать достойных восемь кандидатов в Высший совет правосудия, ведь от этих назначений зависит успех судебной реформы и приближение Украины к полноправному членству в ЕС.

В G7 ожидают, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия.

В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

Верховная Рада уже избрала двух членов Высшего совета правосудия – Николая Мороза и Романа Маселко. Последний – адвокат потерпевших “автомайдановцев”.