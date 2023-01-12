Съезд судей избрал уже семь из восьми членов Высшего совета правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Съезд судей избрал уже семь из восьми необходимых членов в Высший совет правосудия, сообщает пресс-служба Совета судей Украины, пишет УНН.
Детали
Съезд судей начал работу накануне, 11 января.
Вчера съездом судей уже было избрано 5 членов Высшего совета правосудия:
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- Алла Котелевец
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- Григорий Усик
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- Александр Сасевич
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- Юлия Бокова
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- Ольга Попикова
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Сегодня съезд судей продолжил работу. Должен избрать еще 3 членов ВСП.
На данный момент, по сообщению, Татьяна Бондаренко и Елена Ковбий стали новоизбранными членами Высшего совета правосудия.
Дополнение
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал съезд судей избрать достойных восемь кандидатов в Высший совет правосудия, ведь от этих назначений зависит успех судебной реформы и приближение Украины к полноправному членству в ЕС.
В G7 ожидают, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия.
В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.
23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.
Верховная Рада уже избрала двух членов Высшего совета правосудия – Николая Мороза и Романа Маселко. Последний – адвокат потерпевших “автомайдановцев”.