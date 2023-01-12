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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Съезд судей избрал уже семь из восьми членов Высшего совета правосудия

Киев • УНН

 • 435215 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Съезд судей избрал уже семь из восьми необходимых членов в Высший совет правосудия, сообщает пресс-служба Совета судей Украины, пишет УНН.

Съезд судей избрал уже семь из восьми членов Высшего совета правосудия

Детали

Съезд судей начал работу накануне, 11 января.

Вчера съездом судей уже было избрано 5 членов Высшего совета правосудия:

  • Алла Котелевец
  • Григорий Усик
  • Александр Сасевич
  • Юлия Бокова
  • Ольга Попикова

Сегодня съезд судей продолжил работу. Должен избрать еще 3 членов ВСП.

На данный момент, по сообщению, Татьяна Бондаренко и Елена Ковбий стали новоизбранными членами Высшего совета правосудия.

Дополнение

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал съезд судей избрать достойных восемь кандидатов в Высший совет правосудия, ведь от этих назначений зависит успех судебной реформы и приближение Украины к полноправному членству в ЕС.

В G7 ожидают, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия.

В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

Верховная Рада уже избрала двух членов Высшего совета правосудия – Николая Мороза и Романа Маселко. Последний – адвокат потерпевших “автомайдановцев”.

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