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Вища рада правосуддя знову повноважна: з'їзд суддів обрав усіх вісім необхідних членів ВРП

Київ • УНН

 • 455915 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. З'їзд суддів обрав останнього необхідного, восьмого члена до складу Вищої ради правосуддя. Ним став Сергій Бурлаков. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ради суддів України.

Вища рада правосуддя знову повноважна: з'їзд суддів обрав усіх вісім необхідних членів ВРП

Цитата

«ХІХ позачерговий з’їзду суддів України обрав ще одного члена до складу Вищої ради правосуддя. Вітаємо пана Сергія Бурлакова…», - ідеться в повідомленні.

Голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, нардеп Денис Маслов повідомив, що обрано 8 з 8 членів Вищої ради правосуддя.

Він наголосив, що це дуже важливий крок у процесі судової реформи.

"ВРП - повноважна", - сказав Маслов.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що з'їзд суддів обрав уже сім з восьми необхідних членів у Вищу раду правосуддя.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав з'їзд суддiв обрати гідних вісьмох кандидатів до Вищої ради правосуддя, адже від цих призначень залежить успіх судової реформи й наближення України до повноправного членства в ЄС.

У G7 очікували, що у січні з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя.

У лютому 2022 року після початку оцінки Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.

23 липня 2022 року Президент України Володимир Зеленський створив конкурсну комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та розпорядився провести конкурс.

Верховна Рада вже обрала двох членів Вищої ради правосуддя – Миколу Мороза та Романа Маселка. Останній – адвокат потерпілих “автомайданівців”.

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