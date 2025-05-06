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Выручка Lamborghini выросла почти на 30% благодаря гибридным моделям

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Выручка Lamborghini выросла на 29,6% до 895,2 млн евро благодаря спросу на гибридные модели. Операционная прибыль увеличилась на 32,8%, а поставки авто выросли в Америке, EMEA и APAC.

Выручка Lamborghini выросла почти на 30% благодаря гибридным моделям

Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Lamborghini во вторник сообщил о росте дохода на 29,6% - до 895,2 миллиона евро, что обусловлено высоким мировым спросом на новые гибридные модели Revuelto и Urus SE, несмотря на сложную глобальную ситуацию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Lamborghini, входящая в состав немецкой группы Volkswagen (VOWG.DE), также зафиксировала операционную прибыль (EBIT) в размере 248,1 миллиона евро, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В первом квартале 2025 года компания поставила 2 967 автомобилей. При этом на рынке Америки зафиксирован рост на 21%, а регионы EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) также показали положительную динамику. Поставки в регион EMEA выросли на 7% - до 1 368 единиц, а в APAC - на 14% - до 565 единиц.

Генеральный директор Стефан Винкельманн заявил, что результаты первого квартала подчеркивают силу бренда даже на фоне экономической неопределенности.

2025 год начался с уверенных результатов, что подтверждает устойчивый курс финансового роста. Наша преданность делу остается сосредоточенной на создании долгосрочной ценности для наших заинтересованных сторон, сохраняя наше долгосрочное видение, которое базируется на экономической стабильности и экологической ответственности

- сказал финансовый директор Паоло Пома в своем заявлении.

Единственный экземпляр Lamborghini Egoista продали за рекордные $117 миллионов14.01.25, 15:45 • 32830 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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