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Нафта марки Brent

Виторг Lamborghini зріс майже на 30% завдяки гібридним моделям

Київ • УНН

 • 3256 перегляди

Виторг Lamborghini зріс на 29,6% до 895,2 млн євро завдяки попиту на гібридні моделі. Операційний прибуток збільшився на 32,8%, а поставки авто зросли в Америці, EMEA та APAC.

Виторг Lamborghini зріс майже на 30% завдяки гібридним моделям

Італійський виробник розкішних спортивних автомобілів Lamborghini у вівторок повідомив про зростання доходу на 29,6% - до 895,2 мільйона євро, що зумовлено високим світовим попитом на нові гібридні моделі Revuelto та Urus SE, незважаючи на складну глобальну ситуацію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Lamborghini, яка входить до складу німецької групи Volkswagen (VOWG.DE), також зафіксувала операційний прибуток (EBIT) у розмірі 248,1 мільйона євро, що на 32,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У першому кварталі 2025 року компанія поставила 2 967 автомобілів. При цьому на ринку Америки зафіксовано зростання на 21%, а регіони EMEA (Європа, Близький Схід і Африка) та APAC (Азіатсько-Тихоокеанський регіон) також показали позитивну динаміку. Поставки в регіон EMEA зросли на 7% - до 1 368 одиниць, а в APAC - на 14% - до 565 одиниць.

Генеральний директор Стефан Вінкельманн заявив, що результати першого кварталу підкреслюють силу бренду навіть на тлі економічної невизначеності.

2025 рік розпочався з упевнених результатів, що підтверджує сталий курс фінансового зростання. Наша відданість справі залишається зосередженою на створенні довгострокової цінності для наших зацікавлених сторін, зберігаючи наше довгострокове бачення, яке базується на економічній стабільності та екологічній відповідальності

- сказав фінансовий директор Паоло Пома у своїй заяві.

Єдиний екземпляр Lamborghini Egoista продали за рекордні $117 мільйонів14.01.25, 15:45 • 32832 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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