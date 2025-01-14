Єдиний екземпляр Lamborghini Egoista продали за рекордні $117 мільйонів
Київ • УНН
Компанія Lamborghini реалізувала свій ексклюзивний концепт Egoista, створений до 50-річчя бренду. Автомобіль оснащений 600-сильним двигуном V10 та має кабіну, як у винищувача.
Компанія Lamborghini продала свій унікальний концепт-кар Egoista, створений до 50-річчя легендарного італійського бренду, за приголомшливу суму в $117 мільйонів. Про це повідомляє Carbuzz, пише УНН.
Деталі
Наразі невідомо, хто придбав екслкюзивну Lamborghini Egoista.
За інформацією, якщо $117 мільйонів — точна вартість даного автомобіля, то Egoista стане найдорожчим Lamborghini, коли-небудь проданим.
До цього найдорожчим Lamborghini, коли-небудь проданим на аукціоні, був Lamborghini Veneno Roadster, і він приніс всього $8,3 мільйона.
Авто Lamborghini Egoista оснащений 5,2-літровим двигуном V10 від Lamborghini Gallardo, який має близько 600 кінських сил. Головна його особливість — кабіна, створена за зразком кабіни винищувача, і місце лише для одного водія. Авто обладнане активними аеродинамічними елементами і спеціальним антирадарним покриттям, схожим як у військових літаків, що додає унікальності цьому суперкару.
Спочатку Lamborghini планувала зберігати Egoista як експонат у своєму музеї, як символ святкування 50-річчя компанії, однак продаж автомобіля викликав багато запитань. Аналітики припускають, що автовиробник міг перевірити, скільки колекціонери готові віддати за абсолютно унікальну модель. Попри свою ексклюзивність, Egoista не призначена для їзди на дорогах загального користування, а отже, залишиться радше декоративним символом розкоші та індивідуалізму.