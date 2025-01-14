Единственный экземпляр Lamborghini Egoista продали за рекордные $117 миллионов
Киев • УНН
Компания Lamborghini реализовала свой эксклюзивный концепт Egoista, созданный к 50-летию бренда. Автомобиль оснащен 600-сильным двигателем V10 и имеет кабину, как у истребителя.
Компания Lamborghini продала свой уникальный концепт-кар Egoista, созданный к 50-летию легендарного итальянского бренда, за ошеломляющую сумму в $117 миллионов. Об этом сообщает Carbuzz, пишет УНН.
Детали
На данный момент неизвестно, кто приобрел экс-люксовый Lamborghini Egoista.
По информации, если $117 миллионов - точная стоимость данного автомобиля, то Egoista станет самым дорогим Lamborghini, когда-либо проданным.
До этого самым дорогим Lamborghini, когда-либо проданным на аукционе, был Lamborghini Veneno Roadster, и он принес всего $8,3 миллиона.
Авто Lamborghini Egoista оснащен 5,2-литровым двигателем V10 от Lamborghini Gallardo, который имеет около 600 лошадиных сил. Главная его особенность - кабина, созданная по образцу кабины истребителя, и место только для одного водителя. Авто оборудовано активными аэродинамическими элементами и специальным антирадарным покрытием, похожим как у военных самолетов, что добавляет уникальности этому суперкару.
Изначально Lamborghini планировала хранить Egoista как экспонат в своем музее, как символ празднования 50-летия компании, однако продажа автомобиля вызвала много вопросов. Аналитики предполагают, что автопроизводитель мог проверить, сколько коллекционеры готовы отдать за абсолютно уникальную модель. Несмотря на свою эксклюзивность, Egoista не предназначена для езды на дорогах общего пользования, а значит, останется скорее декоративным символом роскоши и индивидуализма.