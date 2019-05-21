Производство свинины в Украине хотят контролировать по-новому

Договор о сотрудничестве был заключен 16 мая этого года. В фокусе внимания проекта - конечный потребитель.

"Благодаря результатам совместной работы с Ассоциацией и Госпродпотребслужбой наши банки-партнеры продолжают инвестировать в украинское свиноводство. В дальнейшем вместе сосредоточимся на внедрении систем обеспечения безопасности продукции свиноводства, чтобы восстановить доверие потребителей и создать конкурентное преимущество для производителей, которые инвестируют в соблюдение высоких стандартов", - сказал старший экономист инвестиционного центра ФАО, руководитель проекта технической помощи ФАО/ЕБРР Дмитрий Приходько.

Одно из направлений сотрудничества - внедрение компартментализации - подтверждение высокого статуса биобезопасности свинохозяйства и прослеживаемости всех процессов производства. Это может решить три основные угрозы, которые несет африканская чума свиней (АЧС): риск потерять свиноводческий бизнес, изоляцию от внешних рынков, подрыв доверия потребителя к безопасности продукции свиноводства.

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"Соответствие критериям компартмента для предприятия - это миллионные инвестиции. Поэтому, кроме перспективы экспорта, на внутреннем рынке продукция, произведенная в таких условиях, также должна быть маркирована соответствующим образом. Это будет информировать потребителя, что свинина выращена по самым высоким стандартам, она максимально безопасна.

Система обозначений может быть инструментом защиты украинских свиноводов - например, для подтверждения, что продукция изготовлена 100% из отечественной свинины. Однако, чтобы реализовать такой механизм, должна работать прослеживаемость", - пояснила президент АСУ Оксана Юрченко.

ФАО сотрудничает с Ассоциацией "Свинари Украины" с 2015 года.

Напомним, как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.

В частности, в прошлом году потребление свинины в странах ЕС составило 45 кг на душу населения, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, а в Украине - всего 15 кг.

Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС, а также увеличение объемов импорта свинины из-за рубежа.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 10.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.