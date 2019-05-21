Виробництво свинини в Україні хочуть контролювати по-новому

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КИЇВ. 21 травня. УНН. ФАО та Асоціація "Свинарі України" (АСУ) домовилися про спільну роботу над впровадженням систем гарантування безпечності та якості свинини й продуктів із неї, передає УНН із посиланням на прес-службу АСУ.

Договір про співпрацю був укладений 16 травня цього року. У фокусі уваги проекту — кінцевий споживач.

"Завдяки результатам спільної роботи з Асоціацією та Держпродспоживслужбою наші банки-партнери продовжують інвестувати в українське свинарство. Надалі разом зосередимося на впровадженні систем гарантування безпечності продукції свинарства, щоб відновити довіру споживачів та створити конкурентну перевагу для виробників, які інвестують у дотримання найвищих стандартів", — сказав старший економіст інвестиційного центру ФАО, керівник проекту технічної допомоги ФАО/ЄБРР Дмитро Приходько.

Один із напрямків співпраці — впровадження компартменталізації — підтвердження найвищого статусу біобезпеки свиногосподарства та простежуваності всіх процесів виробництва. Це може вирішити три основні загрози, які несе африканська чума свиней (АЧС): ризик втратити свинарський бізнес, ізоляцію від зовнішніх ринків, підрив довіри споживача до безпечності продукції свинарства.

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"Відповідність критеріям компартменту для підприємства — це мільйонні інвестиції. Тому, крім перспективи експорту, на внутрішньому ринку продукція, вироблена в таких умовах, також повинна бути маркована відповідним чином. Це інформуватиме споживача, що свинину вирощено за найвищими стандартами, вона максимально безпечна.

Система позначок може бути інструментом захисту українських свинарів — наприклад, для підтвердження, що продукція виготовлена 100% з вітчизняної свинини. Однак, щоб реалізувати такий механізм, має працювати простежуваність", — пояснила президент АСУ Оксана Юрченко.

ФАО співпрацює з Асоціацією "Свинарі України" з 2015 року.

Нагадаємо, як писав УНН, українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці.

Зокрема, минулого року споживання свинини в країнах ЄС становило 45 кг на душу населення, у Китаї - 40 кг, у Росії - 30 кг, а в Україні — всього 15 кг.

Паралельно, ціни на свинину в нашій країні вже вищі, ніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають епідемію АЧС, а також збільшення обсягів імпорту свинини з-за кордону.

Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже понад 10.

На переконання депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.

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