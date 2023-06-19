Производитель F-16 поддержал идею о передаче истребителей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Главный операционный директор американской компании, производящей оборонную технику Lockheed Martin заявил, что компания готова помочь в обучении украинских пилотов и в технической поддержке работы истребителей, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Американский производитель оборонной техники Lockheed Martin заявил, что готов помочь украинским пилотам летать и обслуживать его истребители F-16, если страны НАТО согласятся прислать их для помощи стране против российской агрессии.
«Мы готовы не только восполнять потребности, если они возникнут, с новыми конструкциями F-16, но и любыми модификациями F-16, а также обучением, оборудованием и системами», — сказал Фрэнк Сент-Джон, главный операционный директор.
Он подчеркнул, что любое решение будет принято только по результатам обсуждения между Украиной, США и другими западными союзниками. Lockheed Martin, крупнейший оборонный подрядчик США по объему продаж, не принимает непосредственного участия в переговорах с правительством. По словам Сент-Джона, компания исторически оказывала поддержку в обучении более 16 странам.
Киев активно лоббировал так называемые самолеты четвертого поколения, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону против атак россии. Страны НАТО продолжают переговоры о поставке самолетов Украине.
Правительство США, которое вряд ли пришлет свои собственные F-16, пишет издание, контролирует реэкспорт самолетов или передачу третьим сторонам из любой страны, которая их эксплуатирует, но в прошлом месяце заявило о своей поддержке такого шага. Некоторые союзники до сих пор опасаются, что поставки самолетов может привести к эскалации конфликта с Россией.
Сент-Джон, выступавший накануне первого Парижского авиашоу после полномасштабного вторжения России в Украину почти 16 месяцев назад, сказал, что вооруженные силы Украины продемонстрировали "невероятную способность к обучению".
Оружие Lockheed, включая управляемую реактивную систему залпового огня (GMLRS) и ракеты Javelin, сыграло выдающуюся роль на поле боя.
По словам Сент-Джона, украинцы «очень быстро освоили использование этих систем и использовали их с большой эффективностью, поэтому я очень уверен, что украинские пилоты овладеют F-16 и смогут очень эффективно использовать его в короткий срок”.
Несмотря на то, что любое немедленное обучение и поддержка будут проходить в другой стране, Lockheed может в долгосрочной перспективе рассмотреть возможность создания базы в Украине или вблизи нее после окончания конфликта.
«Когда эти военные действия прекратятся, необходимо будет обеспечить устойчивое присутствие для обучения и обслуживания, и тогда логично будет, чтобы это было в Украине и вокруг нее», — сказал Сент-Джон.
Около 3000 F-16 находятся на военной службе по всему миру. Lockheed планирует увеличить производство реактивных самолетов на своем заводе в Гринвилле, Южная Каролина, до четырех в месяц в течение следующих нескольких лет.
Дополнение
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил в конце мая, что для доставки истребителей F-16 в Украину понадобится «в лучшем случае несколько месяцев».
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, украинские пилоты могут научиться летать на истребителях F-16 быстрее, чем прогнозируют союзники Украины. По его мнению, четырехмесячный срок выглядит реалистичным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские пилоты начнут ознакомительное обучение на истребителях JAS 39
.