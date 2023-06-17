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Резніков: Українські пілоти можуть освоїти винищувачі F-16 за чотири місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Українські пілоти можуть навчитись літати на винищувачах F-16 швидше, ніж прогнозують союзники України. Зокрема голова Міноборони України Олексій Резніков зауважив, що чотиримісячний термін виглядає реалістичним, пише УНН з посиланням на інтерв'ю міністра у "Настоящее Время".

Резніков: Українські пілоти можуть освоїти винищувачі F-16 за чотири місяці

Цитата 

"Звучить вже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у США вважається, що до 6 місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, мабуть, полетять швидше", - сказав глава Міноборони. "Я думаю, за 4 місяці це реалістично. Я так вважаю, бо ми вміємо дивувати."

Деталі 

Резніков зауважив, що наразі продовжуються публічні обговорення про необхідні терміни навчання українських пілотів на F-16.

Також міністр уточнив, що йдеться про вільні польоти, з маневром, уночі та в парі.

Він не залишив поза увагою те, що українські військові дуже швидко опановували управління та використання західних зразків озброєння. Наприклад, якщо стандартний час підготовки екіпажу системи ППО Patriot становить 10 місяців, українські бійці навчилися за 10 тижнів.

"Тому я впевнений, що пілоти полетять швидше, ніж за 6 місяців. Проте не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники й таке інше. Це найскладніша техніка. Ось цей курс навчання, він довший ніж 4 місяці... Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: потрібно підготувати для цього аеродроми, підготувати укриття, потрібно обслуговувати", - зазначив Резніков.

Нагадаємо 

Міністерство оборони Швеції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в "ознайомчій підготовці" на шведських винищувачах JAS 39,

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