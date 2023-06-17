Резников: Украинские пилоты могут освоить истребители F-16 за четыре месяца

Цитата

"Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в США считается, что до 6 месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, пожалуй, полетят быстрее", - сказал глава Минобороны. "Я думаю, за 4 месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять."

Детали

Резников отметил, что сейчас продолжаются публичные обсуждения о необходимых сроках обучения украинских пилотов на F-16.

Также министр уточнил, что речь идет о свободных полетах, с маневром, ночью и в паре.

Он не оставил без внимания то, что украинские военные очень быстро осваивали управление и использование западных образцов вооружения. Например, если стандартное время подготовки экипажа системы ПВО Patriot составляет 10 месяцев, украинские бойцы научились за 10 недель.

"Поэтому я уверен, что пилоты полетят быстрее, чем за 6 месяцев. Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и так далее. Это самая сложная техника. Вот этот курс обучения, он длиннее, чем 4 месяца... Параллельно нужно готовить инфраструктуру: нужно подготовить для этого аэродромы, подготовить укрытия, нужно обслуживать", - отметил Резников.

Напомним

Министерство обороны Швеции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердило, что украинские летчики примут участие в "ознакомительной подготовке" на шведских истребителях JAS 39,