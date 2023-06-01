Зеленський домовився обговорити з партнерами створення коаліції літаків на наступному “Рамштайні”

Цитата

“Коаліція винищувачів. Зустріч із лідерами європейських країн. Обговорили питання, повʼязані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків “Небесного щита України” на наступній зустрічі у форматі “Рамштайн”, – повідомив він.

Доповнення

За даними ЗМІ, Нідерланди ймовірно, відправлять в Україну американські винищувачі F-16 після навчання українських пілотів.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України обговорили плани навчань українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16. У найближчі тижні голландські та данські партнери будуть працювати з США та іншими союзниками для того, щоб розробити тренувальну структуру.