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Зеленський домовився обговорити з партнерами створення коаліції літаків на наступному “Рамштайні”

Зеленський домовився обговорити з партнерами створення коаліції літаків на наступному “Рамштайні”

Київ • УНН

 • 660680 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами європейських країн, на якій були обговорені питання щодо початку тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. У своєму Телеграм Президент повідомив, що сторони домовилися продовжувати роботу щодо створення коаліції бойових літаків на наступній зустрічі у форматі “Рамштайн”, передає УНН.

Цитата

“Коаліція винищувачів. Зустріч із лідерами європейських країн. Обговорили питання, повʼязані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків “Небесного щита України” на наступній зустрічі у форматі “Рамштайн”, – повідомив він.

Доповнення

За даними ЗМІ, Нідерланди ймовірно, відправлять в Україну американські винищувачі F-16 після навчання українських пілотів.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України обговорили плани навчань українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16. У найближчі тижні голландські та данські партнери будуть працювати з США та іншими союзниками для того, щоб розробити тренувальну структуру.

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