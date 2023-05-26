Нідерланди, ймовірно, нададуть Україні F-16 після навчання пілотів - Bloomberg

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За словами джерел, уряд Нідерландів протягом останніх тижнів очолював дискусії з офіційними особами США, щоб натиснути на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона "дала зелене світло" поставці літаків. Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.

Один зі співрозмовників зазначив, що в Амстердамі уже вивчають та обговорюють зі своїми союзниками можливі плани розгортання. Незважаючи на готовність уряду Нідерландів допомогти посилити українську протиповітряну оборону "якнайшвидше", навчання пілотів і планування розгортання та логістики може зайняти багато місяців.

Зараз на озброєнні Нідерландів є 42 винищувачі F-16, 24 з яких наразі використовуються голландською армією та не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року. Десяток з інших 18 літаків мали бути продані Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні без пояснень, посилаючись на комерційну конфіденційність, пише Bloomberg.

За словами джерел, попри відсутність остаточного рішення про розгортання винищувачів, наступного року Україна може отримати частину літаків, які є в продажу, або частину з 24 поточних бойових літаків, залежно від термінів підготовки. Нідерланди підтримують усі свої літаки F-16 у льотній придатності за допомогою регулярного технічного обслуговування.

Речниця міністерства оборони Нідерландів заявила в четвер, 25 травня, що уряд розгляне можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Вона додала, що зараз у пріоритеті навчання пілотів. Своєю чергою, радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США працюватимуть із союзниками найближчими місяцями, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки та хто це зробить.

Як пише видання, "найімовірнішим сценарієм" на цей час є те, що Вашингтон не надсилатиме F-16 Києву, натомість покладатимуться на постачання інших країн. Міністр оборони США Ллойд Остін у четвер після телефонної розмови зі своїм нідерландським колегою Кайсою Оллонгрен заявив, що Сполучені Штати відзначають "керівництво Нідерландів у координації та використанні можливостей інших союзників для надання важливої ​​допомоги Україні". Остін подякував Оллонгрену за безпекову допомогу Києву з боку Нідерландів.

За даними міністерства оборони Нідерландів, країна наразі надала близько 1,7 мільярда доларів військової підтримки Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, причому лише поставлене обладнання становить 732 мільйони євро.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України обговорили плани навчань українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16. У найближчі тижні голландські та данські партнери будуть працювати з США та іншими союзниками для того, щоб розробити тренувальну структуру.