Нидерланды, вероятно, предоставят Украине F-16 после обучения пилотов - Bloomberg

ukru
19:26 • 45053 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103461 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106935 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107166 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101430 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94218 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110092 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131305 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170841 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201984 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64714 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 39318 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 34302 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 43307 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 21757 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170841 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201984 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143841 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150373 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186866 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64714 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103568 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120590 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156290 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163168 просмотра
Актуальное
Нидерланды, вероятно, предоставят Украине F-16 после обучения пилотов - Bloomberg

Нидерланды, вероятно, предоставят Украине F-16 после обучения пилотов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 405126 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Нидерланды вероятно, отправят в Украину американские истребители F-16 после обучения украинских пилотов. Об этом изданию Bloomberg сообщили два собеседника, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

По словам источников, правительство Нидерландов в течение последних недель возглавляло дискуссии с официальными лицами США, чтобы надавить на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она "дала зеленый свет" поставке самолетов. Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

Один из собеседников отметил, что в Амстердаме уже изучают и обсуждают со своими союзниками возможные планы развертывания. Несмотря на готовность правительства Нидерландов помочь усилить украинскую противовоздушную оборону  "как можно быстрее", обучение пилотов и планирование развертывания и логистики может занять много месяцев.

Сейчас на вооружении Нидерландов есть 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются голландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десяток из остальных 18 самолетов должны были быть проданы Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснений, ссылаясь на коммерческую конфиденциальность, пишет Bloomberg.

По словам источников, несмотря на отсутствие окончательного решения о развертывании истребителей, в следующем году Украина может получить часть самолетов, которые есть в продаже, или часть из 24 текущих боевых самолетов, в зависимости от сроков подготовки. Нидерланды поддерживают все свои самолеты F-16 в летной годности с помощью регулярного технического обслуживания.

Пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов заявила в четверг, 25 мая, что правительство рассмотрит возможную поставку F-16 в Украину позже. Она добавила, что сейчас в приоритете обучение пилотов. В свою очередь, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут работать с союзниками в ближайшие месяцы, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты и кто это сделает.

Как пишет издание, "наиболее вероятным сценарием" в настоящее время является то, что Вашингтон не будет посылать F-16 Киеву, а будет полагаться на поставки других стран. Министр обороны США Ллойд Остин в четверг после телефонного разговора со своим нидерландским коллегой Кайсой Оллонгрен заявил, что Соединенные Штаты отмечают "руководство Нидерландов в координации и использовании возможностей других союзников для оказания важной помощи Украине". Остин поблагодарил Оллонгрена за помощь в сфере безопасности Киеву со стороны Нидерландов.

По данным министерства обороны Нидерландов, страна в настоящее время предоставила около 1,7 миллиарда долларов военной поддержки Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, причем только поставленное оборудование составляет 732 миллиона евро.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины обсудили планы учений украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. В ближайшие недели голландские и датские партнеры будут работать с США и другими союзниками для того, чтобы разработать тренировочную структуру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы