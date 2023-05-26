Нидерланды, вероятно, предоставят Украине F-16 после обучения пилотов - Bloomberg

Детали

По словам источников, правительство Нидерландов в течение последних недель возглавляло дискуссии с официальными лицами США, чтобы надавить на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она "дала зеленый свет" поставке самолетов. Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

Один из собеседников отметил, что в Амстердаме уже изучают и обсуждают со своими союзниками возможные планы развертывания. Несмотря на готовность правительства Нидерландов помочь усилить украинскую противовоздушную оборону "как можно быстрее", обучение пилотов и планирование развертывания и логистики может занять много месяцев.

Сейчас на вооружении Нидерландов есть 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются голландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десяток из остальных 18 самолетов должны были быть проданы Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснений, ссылаясь на коммерческую конфиденциальность, пишет Bloomberg.

По словам источников, несмотря на отсутствие окончательного решения о развертывании истребителей, в следующем году Украина может получить часть самолетов, которые есть в продаже, или часть из 24 текущих боевых самолетов, в зависимости от сроков подготовки. Нидерланды поддерживают все свои самолеты F-16 в летной годности с помощью регулярного технического обслуживания.

Пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов заявила в четверг, 25 мая, что правительство рассмотрит возможную поставку F-16 в Украину позже. Она добавила, что сейчас в приоритете обучение пилотов. В свою очередь, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут работать с союзниками в ближайшие месяцы, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты и кто это сделает.

Как пишет издание, "наиболее вероятным сценарием" в настоящее время является то, что Вашингтон не будет посылать F-16 Киеву, а будет полагаться на поставки других стран. Министр обороны США Ллойд Остин в четверг после телефонного разговора со своим нидерландским коллегой Кайсой Оллонгрен заявил, что Соединенные Штаты отмечают "руководство Нидерландов в координации и использовании возможностей других союзников для оказания важной помощи Украине". Остин поблагодарил Оллонгрена за помощь в сфере безопасности Киеву со стороны Нидерландов.

По данным министерства обороны Нидерландов, страна в настоящее время предоставила около 1,7 миллиарда долларов военной поддержки Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, причем только поставленное оборудование составляет 732 миллиона евро.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины обсудили планы учений украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. В ближайшие недели голландские и датские партнеры будут работать с США и другими союзниками для того, чтобы разработать тренировочную структуру.