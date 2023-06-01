Зеленский договорился обсудить с партнерами создание коалиции самолетов на следующем "Рамштайн"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами европейских стран, на которой были обсуждены вопросы о начале тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов. В своем Телеграм Президент сообщил, что стороны договорились продолжать работу по созданию коалиции боевых самолетов на следующей встрече в формате “Рамштайн”, передает УНН.
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“Коалиция истребителей. Встреча с лидерами европейских стран. Обсудили вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов. Договорились после будущих консультаций с американской стороной продолжить работать над официальным решением о создании коалиции боевых самолетов “Небесного щита Украины” на следующей встрече в формате “Рамштайн”, – сообщил он.
Дополнение
По данным СМИ, Нидерланды вероятно, отправят в Украину американские истребители F-16 после обучения украинских пилотов.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины обсудили планы учений украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. В ближайшие недели голландские и датские партнеры будут работать с США и другими союзниками для того, чтобы разработать тренировочную структуру.