Виробник F-16 підтримав ідею про передачу винищувачів Україні

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Американський виробник оборонної техніки Lockheed Martin заявив, що готовий допомогти українським пілотам літати та обслуговувати його винищувачі F-16, якщо країни НАТО погодяться надіслати їх для допомоги країні проти російської агресії.

«Ми готові не тільки заповнювати потреби, якщо вони виникнуть, з новими конструкціями F-16, але й будь-якими модифікаціями F-16, а також навчанням, обладнанням і системами», — сказав Френк Сент-Джон, головний операційний директор.

Він наголосив, що будь-яке рішення буде ухвалено лише за результатами обговорення між Україною, США та іншими західними союзниками. Lockheed Martin, найбільший оборонний підрядник США за обсягом продажів, не бере безпосередньої участі в переговорах з урядом. За словами Сент-Джона, компанія історично надавала підтримку в навчанні понад 16 країнам.

Київ активно лобіював так звані літаки четвертого покоління, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону проти атак росії. Країни НАТО продовжують переговори про поставку літаків Україні.

Уряд США, який навряд чи надішле свої власні F-16, пише видання, контролює реекспорт літаків або передачу третім сторонам з будь-якої країни, яка їх експлуатує, але минулого місяця заявив про свою підтримку такого кроку. Деякі союзники досі побоюються, що постачання літаків може призвести до ескалації конфлікту з росією.

Сент-Джон, який виступав напередодні першого Паризького авіашоу після повномасштабного вторгнення росії в Україну майже 16 місяців тому, сказав, що збройні сили України продемонстрували "неймовірну здатність до навчання".

Зброя Lockheed, включно з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS) і ракетами Javelin, зіграла видатну роль на полі бою.

За словами Сент-Джона, українці «дуже швидко освоїли використання цих систем і використовували їх із великою ефективністю, тому я дуже впевнений, що українські пілоти опанують F-16 і зможуть дуже ефективно використовувати його в короткий термін”.

Попри те, що будь-яке негайне навчання та підтримка відбуватимуться в сторонній країні, Lockheed може в довгостроковій перспективі розглянути можливість створення бази в Україні або поблизу неї після закінчення конфлікту.

«Коли ці військові дії припиняться, необхідно буде забезпечити стійку присутність для навчання та обслуговування, і тоді логічно буде, щоб це було в Україні та навколо неї», — сказав Сент-Джон.

Близько 3000 F-16 знаходяться на військовій службі по всьому світу. Lockheed планує збільшити виробництво реактивних літаків на своєму заводі в Грінвіллі, Південна Кароліна, до чотирьох на місяць впродовж наступних кількох років.

Доповнення

Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив наприкінці травня, що для доставлення винищувачів F-16 в Україну знадобиться «у кращому випадку кілька місяців».

За словами голови Міноборони України Олексія Резнікова, українські пілоти можуть навчитись літати на винищувачах F-16 швидше, ніж прогнозують союзники України. На його думку, чотиримісячний термін виглядає реалістичним.

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