Выпущенная врагом недавно ракета "Циркон" была достаточно новой - ВС ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  131448 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  105185 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  198654 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  190938 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181972 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152446 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109919 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127652 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118955 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120958 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  341182 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  410525 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  409557 просмотра

Выпущенная врагом недавно ракета "Циркон" была достаточно новой - ВС ВСУ

россия применила недавно изготовленную гиперзвуковую ракету "Циркон", произведенную во время полномасштабного вторжения в Украину, что свидетельствует о том, что ее запасы истощаются и она испытывает новые ракеты в боевых условиях.

Война •   •  16573 просмотра
Выпущенная врагом недавно ракета "Циркон" была достаточно новой - ВС ВСУ

Помогали россиянам подключить ЗАЭС к "росатому": в Харькове задержали проектировщиков

Служба безопасности Украины задержала в Харькове шестерых инженеров-проектировщиков, которые помогали рф подключать Запорожскую АЭС к сети российского "росатома" и разрабатывали документацию для модернизации российских атомных электростанций.

Война •   •  16151 просмотра
Помогали россиянам подключить ЗАЭС к "росатому": в Харькове задержали проектировщиков

"Переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию

Глава правительства Японии Фумио Кишида заявил, что нападение россии на Украину, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Азии требует изменений в политике страны. Геополитическая напряженность подтолкнула мир к "историческому переломному моменту" и заставила Японию изменить свою оборонную стратегию.

политика •   •  17281 просмотра
"Переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция может передать Украине 32 истребителя F-16C/-D Block 30, которые прошли модернизацию и имеют еще около 60% эксплуатационного ресурса. Кроме того, в авиапарке Греции есть 24 Mirage 2000-5 Mk.2, которые с согласия Франции, тоже могут передать Киеву.

Война •   •  26855 просмотра
Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

В Житомире 38-летний водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу, травмировав пешехода. Ребенка доставили в больницу, полиция проводит расследование инцидента.

Криминал и ЧП •   •  23187 просмотра
В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

В Запорожье взрыв - ОВА

В Запорожье, Украина, произошел взрыв, о чем сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, после объявления воздушной тревоги в регионе из-за угрозы атаки баллистических ракет.

Война •   •  27195 просмотра
В Запорожье взрыв - ОВА

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе, Украина, прогремел взрыв. В ПС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с юго-востока.

Война •   •  25808 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Более 500 грузовиков ожидают на польско-украинской границе, при этом движение через Ягодин, Раву-Русскую и Угринов прекращено из-за блокирования польскими фермерами этих пунктов пропуска, в то время как очереди из 900 и 800 грузовиков ожидают на пунктах пропуска Краковец и Шегини соответственно.

Общество •   •  25101 просмотра
Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Армия рф утром обстреляла из артиллерии Никополь: двое раненых

Сегодня утром российская армия обстреляла Никополь, ранив 21-летнюю девушку и 49-летнего мужчину, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.

Общество •   •  22848 просмотра
Армия рф утром обстреляла из артиллерии Никополь: двое раненых

россияне сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Белозерке Херсонской области - ОВА

60-летний мужчина получил взрывную травму средней степени тяжести и был госпитализирован после атаки российского беспилотника в Белозерке Херсонской области.

Война •   •  20315 просмотра
россияне сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Белозерке Херсонской области - ОВА