Выпущенная врагом недавно ракета "Циркон" была достаточно новой - ВС ВСУ

Эксперты установили, что выпущенная недавно российскими войсками гиперзвуковая ракета "Циркон" была достаточно новой - изготовленной уже во время полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.

Ракет у россиян осталось достаточно много. Как мы знаем, по данным ГУР, их осталось почти тысяча. И враг постоянно использует новые и новые ракеты. То есть запас уже у них достаточно существенно исчерпан. Мы это видим даже по анализу тех ракет, которые вот недавно применял враг. Например, тогда, когда он применял "Циркон". Наш Киевский исследовательский экспертный центр установил, что ракета была достаточно новая, то есть уже во время полномасштабного вторжения была произведена та ракета - сказал Евлаш.

По его словам, "в том числе мы видим, что запас они накапливают в течение определенного времени и потом его используют". "То есть, мы видим, что времени у них не много, они только сделали эту ракету и сразу запускают ее в действие, в том числе они используют и испытывают ее в боевых условиях, испытывают нашу ПВО, испытывают свои ракеты, в том числе и другие, и северокорейские, как мы видим, применялись по нашей территории", - сказал спикер ВС ВСУ.

"Поэтому, конечно, что одна из функций таких ударов, это и в том числе разведывательная", - отметил он.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных эксперты после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине рф применила ракеты "Циркон".

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - сообщил ранее директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Впоследствии Рувин уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то - выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - рассказал Рувин.