Вино способствует похудению при правильном потреблении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Вино имеет множество полезных свойств. Потребление вина в умеренном количестве улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара в крови, и даже увеличивает сопротивляемость организма инфекционными заболеваниям. Также, вино помогает и в борьбе с лишними килограммами. Чтобы "винная диета" оправдала ожидания, нужно следовать нескольким простым правилам, передает УНН.
Во-первых, нужно считать калории выпитого вина. Такая информация, как правило, указана на этикетке продукта.
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Ориентировочно таблица калорийности вин выглядит следующим образом:
Красное: 85
Белое: 82
Сухое: 60-85
Полусладкое: 100-150
Десертное: 160
Во-вторых, нужно пить сухие вина, потому что они содержат минимум сахара и имеют меньше всего калорий.
В-третьих, нельзя пить вино натощак. Но и перегибать в виде закусывания вина жирными продуктами не стоит.
Если в виде закуски подается сыр, то он должен содержать не более 30% жиров. А чтобы совместить приятное с полезным, можно закусывать вино горьким шоколадом. Сочетание этих двух продуктов помогают похудеть.
Важно помнить, что похудеть помогает только умеренное потребление вина. Нормой является не больше 100 мл, трижды в неделю. Злоупотребление вином, наоборот, будет способствовать набору лишних килограмм.
Как ранее писал УНН, красное вино предотвращает развитие рака.