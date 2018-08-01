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Вино способствует похудению при правильном потреблении

Вино способствует похудению при правильном потреблении

Киев  •  УНН

 • 11300 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Вино имеет множество полезных свойств. Потребление вина в умеренном количестве улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара в крови, и даже увеличивает сопротивляемость организма инфекционными заболеваниям. Также, вино помогает и в борьбе с лишними килограммами. Чтобы "винная диета" оправдала ожидания, нужно следовать нескольким простым правилам, передает УНН.

Во-первых, нужно считать калории выпитого вина. Такая информация, как правило, указана на этикетке продукта.

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Ориентировочно таблица калорийности вин выглядит следующим образом:

Красное: 85

Белое: 82

Сухое: 60-85

Полусладкое: 100-150

Десертное: 160

Во-вторых, нужно пить сухие вина, потому что они содержат минимум сахара и имеют меньше всего калорий.

В-третьих, нельзя пить вино натощак. Но и перегибать в виде закусывания вина жирными продуктами не стоит.

Если в виде закуски подается сыр, то он должен содержать не более 30% жиров. А чтобы совместить приятное с полезным, можно закусывать вино горьким шоколадом. Сочетание этих двух продуктов помогают похудеть.

Важно помнить, что похудеть помогает только умеренное потребление вина. Нормой является не больше 100 мл, трижды в неделю. Злоупотребление вином, наоборот, будет способствовать набору лишних килограмм.

Как ранее писал УНН, красное вино предотвращает развитие рака. 

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