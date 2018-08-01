Вино сприяє схудненню при правильному споживанні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вино має безліч корисних властивостей. Споживання вина в помірній кількості поліпшує обмін речовин, знижує рівень цукру в крові, і навіть збільшує опір організму інфекційними захворювань. Також, вино допомагає і в боротьбі із зайвими кілограмами. Щоб "винна дієта" виправдала очікування, потрібно дотримуватися кількох простих правил, передає УНН.
По-перше, потрібно рахувати калорії випитого вина. Така інформація, як правило, вказана на етикетці продукту.
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Орієнтовно таблиця калорійності вин виглядає наступним чином:
Червоне: 85
Біле: 82
Сухе: 60-85
Напівсолодке: 100-150
Десертне: 160
По-друге, потрібно пити сухі вина, тому що вони містять мінімум цукру і мають найменше калорій.
По-третє, не можна пити вино натщесерце. Але і перегинати у вигляді закушування вина жирними продуктами не варто.
Якщо у вигляді закуски подається сир, то він повинен містити не більше 30% жирів. А щоб поєднати приємне з корисним, можна закушувати вино гірким шоколадом. Поєднання цих двох продуктів допомагають схуднути.
Важливо пам'ятати, що схуднути допомагає тільки помірне споживання вина. Нормою є не більше 100 мл, тричі на тиждень. Зловживання вином, навпаки, буде сприяти набору зайвих кілограмів.
Як раніше писав УНН, червоне вино запобігає розвитку раку.