Вынесен приговор молодому, который изнасиловал и убил женщину

“Приговором Апостоловского районного суда Днепропетровской области 25-летнего гражданина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153, ч.2 ст.186 и ч.2 194 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью; изнасилование; удовлетворение половой страсти неестественным способом; открытое хищение чужого имущества, совершенное повторно, умышленное уничтожение имущества путем поджога)”, — указано в сообщении.

Преступление совершено в 2017 году в доме подсудимого в городе Зеленодольске. Ранее неоднократно судимый гражданин распивал с подругой спиртные напитки, после чего решил вступить с ней в половую связь. Получив отказ, возмущенный мужчина нанес последний многочисленные удары канцелярским лезвием по лицу и телу, а потом изнасиловал.

Испугавшись, что потерпевшая заявит на него в полицию, обвиняемый забил ее до смерти кухонным ножом, положил на диван и поджег вещи, чтобы уничтожить следы преступления. Схватив мобильный телефон женщины, молодой человек с места совершения преступления скрылся.

“Свою вину мужчина признал полностью. Обвинение поддерживалось Апостоловского отделом Никопольского местной прокуратуры. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы”, — добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в Запорожской области неизвестные похитили и убили мужчину из-за долгов.