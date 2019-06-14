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Винесено вирок молодику, який зґвалтував та вбив жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. 15 років за ґратами проведе раніше судимий молодик, який зґвалтував та жорстоко вбив жінку, пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.

Винесено вирок молодику, який зґвалтував та вбив жінку

“Вироком Апостолівського районного суду Дніпропетровської області 25-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153, ч.2 ст.186 та ч.2 ст.194 КК України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю; зґвалтування; задоволення статевої пристрасті неприродним способом; відкрите викрадення чужого майна, вчинене повторно; умисне знищення майна шляхом підпалу)”, — вказано у повідомленні.

Злочин скоєний у 2017 році у будинку підсудного в місті Зеленодольську. Раніше неодноразово судимий громадянин розпивав з подругою спиртні напої, після чого вирішив вступити з нею у статеві зносини. Почувши відмову, обурений чоловік наніс останній численні удари канцелярським лезом по обличчю та тілу, а опісля зґвалтував.

Злякавшись, що потерпіла заявить на нього в поліцію, обвинувачений забив її до смерті кухонним ножем, поклав на диван та підпалив речі, аби знищити сліди злочину. Схопивши мобільний телефон жінки, молодик з місця скоєння злочину зник.

“Свою вину чоловік визнав повністю. Обвинувачення підтримувалось Апостолівським відділом Нікопольської місцевої прокуратури. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі”, — додали у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Запорізькій області невідомі викрали та вбили чоловіка через борги.

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