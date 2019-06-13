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У Запорізькій області невідомі викрали та вбили чоловіка через борги

Київ • УНН

 • 13746 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У Запорізькій області невідомі викрали та вбили чоловіка через борги. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

У Запорізькій області невідомі викрали та вбили чоловіка через борги

“12 червня об 11:03 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Тульській в місті Запоріжжя невідомі посадили чоловіка 1981 року народження до його ж автомобіля ВАЗ та зникли. Негайно було введено в дію операцію „Перехват“ для розшуку автомобіля і зловмисників”, — йдеться у повідомленні.

Згодом, близько 12:00 транспортний засіб помітили в селі Наталівка Запорізької області. Поліція намагалася зупинити автомобіль, після чого невідомі викинули тіло чоловіка з салону, транспортний засіб зупинився, а зловмисники втікли.

Під час переслідування правоохоронці затримали водія 1980 року народження. Наразі зловмисник затриманий.

Правоохоронці встановили, що чоловіки викрали потерпілого через неприязнь та боргові зобов’язання: вони побили його, після чого вистрілили з травматичної зброї. Згодом, від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

За вказанами фактами відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Запоріжжі грабіжники напали на пенсіонерів заради 700 гривень. 

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