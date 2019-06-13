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В Запорожской области неизвестные похитили и убили мужчину из-за долгов

Киев • УНН

 • 13746 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Запорожской области неизвестные похитили и убили мужчину из-за долгов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В Запорожской области неизвестные похитили и убили мужчину из-за долгов

"12 июня в 11:03 в Шевченковский отделения полиции поступило сообщение о том, что по улице Тульской в городе Запорожье неизвестные посадили мужчину 1981 года рождения в его же автомобиль ВАЗ и скрылись. Немедленно был введен в действие операцию "Перехват" для розыска автомобиля и злоумышленников", - говорится в сообщении.

Впоследствии, около 12:00 транспортное средство заметили в селе Наталовка Запорожской области. Полиция пыталась остановить автомобиль, после чего неизвестные выбросили тело мужчины из салона, транспортное средство остановилось, а злоумышленники скрылись.

Во время преследования правоохранители задержали водителя 1980 года рождения. В настоящее время злоумышленник задержан.

Правоохранители установили, что мужчины похитили потерпевшего из-за неприязни и долговых обязательств: они избили его, после чего выстрелили из травматического оружия. Впоследствии от полученных телесных повреждений мужчина скончался.

По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье грабители напали на пенсионеров ради 700 гривен.

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