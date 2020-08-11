Вина будет меньше: мировое производство ощутимо просело
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За год мировое производство вина упало на 11%. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.
Так, в 2019 году по всему миру было произведено 260 миллионов гектолитров вина, тогда как в 2018 году этот показатель составил 294 млн гл.
В прошлом году больше всего вина произвела Италия (47,5 млн гл.). Почти половина производимого итальянцами вина ушла на экспорт (21,6 млн гл.).
Испания в прошлом году произвела 33,5 млн гл. напитка. На экспорт испанцы поставили 21,3 млн гл. вина.
Замыкает тройку лидеров по экспорту напитка Франция с показателем в 14,2 млн гл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине выпустили Fragolino собственного производства
Отметим, что согласно данным Госстата, Украина больше всего иностранного вина покупает у Италии, а продаёт отечественное - преимущественно в Германию.
Уточним, что украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще, чем импортное.
Среди наиболее популярных вин в Украине: ТМ “Коблево” (71,8%), ТМ “Koktebel” (62,6%), ТМ “Шабо” (62,1%), ТМ “Inkerman” (61,2%) и “Micado” (57,2%).