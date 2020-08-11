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Вина буде менше: світове виробництво відчутно просіло

Вина буде менше: світове виробництво відчутно просіло

Київ • УНН

 • 7131 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. За рік світове виробництво вина впало на 11%. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.

Так, у 2019 році по всьому світу було вироблено 260 мільйонів гектолітрів вина, тоді як у 2018 році цей показник становив 294 млн гл.

У минулому році найбільше вина виробила Італія (47,5 млн гл.). Майже половина виробленого італійцями вина пішла на експорт (21,6 млн гл.).

Іспанія в минулому році виробила 33,5 млн гл. напою. На експорт іспанці поставили 21,3 млн гл. вина.

Замикає трійку лідерів з експорту напою Франція з показником в 14,2 млн гл.

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Відзначимо, що згідно з даними Держстатистики, Україна найбільше іноземного вина купує у Італії, а продає вітчизняне - переважно в Німеччину.

Уточнимо, що українці обирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше, ніж імпортне.

Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) і "Micado" (57,2%).

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