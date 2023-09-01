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Требовал "дань" от импортера цветов из Нидерландов: на Тернопольщине разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы

Требовал "дань" от импортера цветов из Нидерландов: на Тернопольщине разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. На Тернопольщине разоблачили заместителя начальника Госпродпотребслужбы на системных поборах импортеров цветов из Нидерландов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что подозреваемый требовал ежемесячно неправомерную выгоду от предприятия-импортера цветов из Нидерландов.

По законодательству, для растаможивания и дальнейшей реализации цветы должны проходить фитосанитарный контроль. Чиновник установил таксу за ускоренное отобрание образцов в тысячу гривен с каждого грузовика. Также ежемесячно он выставил «прайс» в 5 тысяч гривен за ускорение проведения фитосанитарной экспертизы.

Чиновника задержали во время передачи части средств в размере 13 тысяч гривен.

Чиновника задержали во время передачи 13 тысяч гривен. Во время обысков по месту работы фигуранта и в фитосанитарных лабораториях правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность чиновника.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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