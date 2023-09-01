Требовал "дань" от импортера цветов из Нидерландов: на Тернопольщине разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы

Детали

Следствием установлено, что подозреваемый требовал ежемесячно неправомерную выгоду от предприятия-импортера цветов из Нидерландов.

По законодательству, для растаможивания и дальнейшей реализации цветы должны проходить фитосанитарный контроль. Чиновник установил таксу за ускоренное отобрание образцов в тысячу гривен с каждого грузовика. Также ежемесячно он выставил «прайс» в 5 тысяч гривен за ускорение проведения фитосанитарной экспертизы.

Чиновника задержали во время передачи части средств в размере 13 тысяч гривен.

Чиновника задержали во время передачи 13 тысяч гривен. Во время обысков по месту работы фигуранта и в фитосанитарных лабораториях правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность чиновника.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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