Вимагав "данину" від імпортера квітів з Нідерландів: на Тернопільщині викрили чиновника Держпродспоживслужби

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Слідством встановлено, що підозрюваний вимагав щомісяця неправомірну вигоду від підприємства-імпортера квітів з Нідерландів.

За законодавством, для розмитнення та подальшої реалізації квіти мають проходити фітосанітарний контроль. Чиновник встановив таксу за пришвидшене відібрання зразків у тисячу гривень з кожної вантажівки. Також щомісяця він виставив «прайс» у 5 тисяч гривень за пришвидшення проведення фітосанітарної експертизи.

Посадовця затримали під час передачі частини коштів у розмірі 13 тисяч гривень.

Посадовця затримали під час передачі 13 тисяч гривень. Під час обшуків за місцем роботи фігуранта та в фітосанітарних лабораторіях правоохоронці вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність посадовця.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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