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Попадание химикатов в реку Рось: обнародованы результаты исследования проб воды

Попадание химикатов в реку Рось: обнародованы результаты исследования проб воды

Киев  •  УНН

 • 9663 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Государственная экологическая инспекция Украины обнародовала результаты измерений воды из пруда Панского и р. Рось, куда в результате ДТП попали химикаты. Об этом сообщила пресс-служба, передает УНН.

Отмечено, что на месте происшествия Государственная экологическая инспекция в Винницкой области в течение 9 июня отобрала пробы воды из прудаПанского , расположенного на реке Фоса (в месте разлива), p. Фоса (200 м ниже места разлива) и р. Рось (100 м ниже впадения р. Фоса) проведено измерение 7 показателей с помощью экспресс-методов.

"По результатам измерений установлено:

низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг/дм3 в пруду Панском и р. Фоса; 3,08 мг/дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг/дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, p. Фоса, р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса;

сверхнормативное содержание нитритов в пруду Панском и р. Фоса", - отметили в Госэкоинспекции.

По данным инспекции, содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в реке Рось (с. Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг/дм3.

Сейчас инспекция в Винницкой области проводит измерения остальных показателей в лабораторных условиях.
Наблюдение за качественным состоянием пруда Панского, рек Фоса и Рось продолжаются. Результаты наблюдений в Госэкоинспекции пообещали обнародовать.

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Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем и кражи этих веществ из сельхозпредприятий.

По состоянию на 9 и 10 июня, гибели водных биоресурсов в пределах Киевской области по р. Рось не обнаружено.

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