Вилив хімікатів у річку Рось: оприлюднено результати дослідження проб води

Зазначено, що на місці пригоди Державна екологічна інспекція у Вінницькій області протягом 9 червня відібрала проби води зі ставка Панського, розташованого на річці Фоса (у місці розливу), р. Фоса (200 м нижче місця розливу) та р. Рось (100 м нижче впадіння р. Фоса) проведено вимірювання 7 показників за допомогою експрес-методів.

"За результатами вимірювань встановлено:

низький вміст розчиненого кисню (від 2,92 до 3,8 мг/дм3 у ставку Панському та р. Фоса; 3,08 мг/дм3 у р. Рось 100 м нижче впадіння р. Фоса при нормативному вмісті не менше 4,0 мг/дм3);

наднормативний вміст азоту амонійного у ставку Панському, р. Фоса, р. Рось 100 м нижче впадіння р. Фоса;

наднормативний вміст нітритів у ставку Панському та р. Фоса", - зазначили у Держекоінспекції.

За даними інспекції, вміст забруднюючих речовин у пробі води, відібраній у річці Рось (с. Борщагівка, на межі Вінницької та Київської областей) не перевищує нормативних значень; вміст розчиненого кисню задовільний та становить 5,19 мг/дм3.

Наразі інспекція у Вінницькій області проводить вимірювання решти показників в лабораторних умовах.

Спостереження за якісним станом ставка Панського, річок Фоса та Рось тривають. Результати спостережень у Держекоінспекції пообіцяли оприлюднити.

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Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму та крадіжки цих речовин з сільгосппідприємств.

Станом на 9 та 10 червня, загибелі водних біоресурсів в межах Київщини по р. Рось не виявлено.