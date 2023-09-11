Виктор Орбан пообещал избирателям, что Венгрия откажется от российского топлива

Детали

На встрече Орбан объявил о большом плане развития страны из 15 пунктов.

План предусматривает попытку повышения уровня рождаемости, шаги по модернизации армии и попытки заменить российское ядерное топливо французским на единственной атомной станции Венгрии. По мнению Орбана, такой шаг даст энергетическую самодостаточность Венгрии.

Дополнение

Венгерский премьер также отметил, что хотя популярность его правительства в последнее время снизилась, всё же не так сильно, как у других европейских правящих партий.

Он назвал экономические трудности главной причиной потери популярности, заявив, что общество привыкло не к этому, а к постоянному экономическому росту.

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