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Віктор Орбан пообіцяв виборцям, що Угорщина відмовиться від російського палива

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з прихильниками та однопартійцями заявив, що планує керувати країною до 2034 року, а також — про намір відмовитися від російського палива на єдиній атомній електростанції (АЕС) країни. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

На зустрічі Орбан оголосив про великий план розвитку країни із 15 пунктів.

План передбачає спробу підвищення рівня народжуваності, кроки з модернізації армії та спроби замінити російське ядерне паливо французьким на єдиній атомній станції Угорщини. На думку Орбана, такий крок дасть енергетичну самодостатність Угорщині.

Доповнення

Угорський прем'єр також зазначив, що хоча популярність його уряду останнім часом знизилася, все ж не так сильно, як у інших європейських керівних партій.

Він назвав економічні труднощі головною причиною втрати популярності, заявивши, що суспільство звикло не до цього, а до постійного економічного зростання.

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