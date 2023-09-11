Віктор Орбан пообіцяв виборцям, що Угорщина відмовиться від російського палива

Деталі

На зустрічі Орбан оголосив про великий план розвитку країни із 15 пунктів.

План передбачає спробу підвищення рівня народжуваності, кроки з модернізації армії та спроби замінити російське ядерне паливо французьким на єдиній атомній станції Угорщини. На думку Орбана, такий крок дасть енергетичну самодостатність Угорщині.

Доповнення

Угорський прем'єр також зазначив, що хоча популярність його уряду останнім часом знизилася, все ж не так сильно, як у інших європейських керівних партій.

Він назвав економічні труднощі головною причиною втрати популярності, заявивши, що суспільство звикло не до цього, а до постійного економічного зростання.

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